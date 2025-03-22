東京ドームでおこなわれたドジャース対カブスのMLB開幕シリーズ（3月18・19日）。ドジャース・大谷翔平は、その第2戦で今季第1号を放った。打球はフェンス際でファンの手に当たりグラウンドへ。リプレー検証の結果、ホームランと認定され、ボールはカブス選手がスタンドに投げ返した。そのボールをキャッチしたのは、埼玉から両親とともに観戦に来ていた小学4年生の男の子。少年野球で外野手をしているという少年は、「家宝