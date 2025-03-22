【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「泥臭くて力強く、心の弱さもはらんだこの曲が、コーイチたちと一緒にトップスピードを超えてさらに多くの人に届くことを願っております」（yutori） yutoriのメジャーデビューシングル「スピード」が、TVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミアILLEGALS-』のエンディングテーマに決定した。 『ヴィジランテ -僕のヒー