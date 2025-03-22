◇飛び込み翼ジャパン・カップ第3日（2025年3月22日東京アクアティクスセンター）女子3メートル板飛び込みは五輪2大会連続代表の三上紗也可（日体大大学院）が自己ベストを更新する366・80点で優勝。7月の世界選手権（シンガポール）の選考基準を満たして代表入りが確実となり、「自己ベストを更新できていい日になった。今日の出来には満足。予選、決勝を通じて安定した演技ができた」と喜んだ。メダル候補にも挙がった昨