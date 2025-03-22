◇プロ野球オープン戦 巨人-ロッテ（22日、東京ドーム）ロッテのドラフト1位ルーキー・西川史礁選手が2番レフトでスタメン出場。3ベースやタイムリーを放ち、解説の緒方耕一さんも絶賛しました。試合前時点でオープン戦の打率.355と好調の西川選手は初回の第1打席、巨人の先発・グリフィン投手の外角高めに抜けたカットボールをしっかり振り切って、ライトのライン際に3ベースを放ちます。この一打に緒方さんは「変化球でちょっと