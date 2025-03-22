◇プロ野球・オープン戦 阪神-オリックス（22日、京セラドーム）阪神先発の富田蓮投手が3失点で降板しました。富田投手は初回、ノーアウトランナーなしでオリックス3番・紅林弘太郎選手にホームランを浴びると3回に1アウト1塁3塁から犠牲フライで失点。4回には5番・頓宮裕真選手にソロホームランを許し3失点目となりました。5回はヒットを許したものの無失点で抑えた富田投手。この日は5イニングを62球、被安打7、3失点の内容とな