お笑いコンビ・ミルクボーイ（駒場孝、内海崇）と見取り図（盛山晋太郎、リリー）が、きょう22日放送のカンテレ特番『ミルクボーイ×見取り図 ありつけ！』（後4：00〜5：00※関西ローカル）で、貴重なシャッフル漫才を披露する。【写真】夢のコンビ実現ミルクボーイ駒場＆見取り図盛山の漫才ミルクボーイと見取り図が、“関西の絶品グルメにありつけるか”を競い、3つの企画で対決するグルメバラエティー。意外にも2組