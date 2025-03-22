グラビアアイドルの潮崎まりんが、21日に『SPA!グラビアン魂デジタル写真集 潮崎まりん「70年代を感じさせるグラマラスボディ」』を発売した。これを記念し、誌面カットが公開された。【別カット】圧巻の存在感を放つ潮崎まりんのグラマラスボディ本作は、週刊SPA!の人気グラビアコーナー『グラビアン魂』で紹介しきれなかったカットを盛り込んだデジタル写真集。潮崎の洗練された美しさと、妖艶な魅力を余すことなく収めた一