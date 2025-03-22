栃木県宇都宮市の結婚式場で食事をした男女31人が嘔吐や下痢などの症状を訴え、市は、ノロウイルスによる集団食中毒と断定しました。宇都宮市によりますと、食中毒があったのは、「アーカンジェル迎賓館宇都宮」で、今月18日、2日前の日曜日に式場を利用した人から「複数人が体調不良を訴えている」と保健所に連絡がありました。市が調査したところ、この日、式場で食事をした6歳から58歳の男女31人に食中毒の症状がみられ、このう