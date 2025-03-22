タレントの辻希美が21日に自身のアメブロを更新。12歳になった次男・昊空（そら）くんの誕生日を祝った際の家族ショットを公開した。【映像】長女・希空が作ったスイーツ辻は「今日はソラの12歳のお誕生日でした」と書き出し、昊空くんの誕生日のメニューとして「ソラの好きなお寿司とステーキと、唐揚げポテトと言うなんともハイカロリーなメニューでしたが喜んで食べてくれました」と説明。続けて、ケーキについては「キル