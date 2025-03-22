藤田ニコルさん、村上愛花さん、嵐莉菜さん、せいらさん、アリアナさくらさん、雑賀サクラさん、ブリッジマン遊七さんらが「ViVi 超ポジティブ EXPO 2025 SPRING」に出演しました。【写真を見る】【藤田ニコル】「ViVi」祝卒業！涙こらえて「ギャルマインドは永遠に！」この日発売の号をもってファッション雑誌「ViVi」のモデルを卒業するニコルさんは、″今回たくさんの読者さんと会えるのは楽しみですし、私個人としては今日で「