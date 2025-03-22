拓殖大学の卒業式が22日、八王子国際キャンパスで行われ、陸上長距離界のホープ・不破聖衣来（21）が出席した。1年時から駅伝やトラックで数々のインパクトを残してきた不破。2021年の全日本大学女子駅伝のエース区間5区では、従来の記録を1分14秒も更新する快走をみせると、その年の10000mでは日本歴代2位（当時）となる30分45秒21秒の好記録をマークした。【写真を見る】陸上長距離・不破聖衣来が拓大卒業「五輪のマラソンで金メ