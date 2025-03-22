政治ジャーナリストの青山和弘氏がＡＢＣテレビ「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」に出演した。番組では石破茂首相が新人議員１５人に１０万円の商品券を配布した問題について取り上げた。自民党内では慣例だったという声もある。問題発覚直後に石破首相と話をしたという青山氏は石破首相が初当選時のエピソードを聞いたという。石破茂氏が初当選した当時、中曽根康弘首相だった。「（石破首相が）こういう会があって、