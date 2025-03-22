元衆院議員の宮崎謙介氏が２２日、に自身の「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。今夏に行われる参議院選挙。兵庫選挙区（改選数３）に無所属で立候補する意向を固めた前兵庫県明石市長の泉房穂氏についてコメントした。泉氏と番組共演などが多かった宮崎氏は泉氏の記事を添付し「政治に対するコメントの熱量が常に１００℃を超えていた。最近のそれはコメンテーターの域ではなく、政治家そのものだった」と振り返った。続けて「食