◆女子プロゴルフツアーＶポイント×ＳＭＢＣレディス第２日（２２日、千葉・紫ＣＣすみれＣ＝６６６８ヤード、パー７２）第２ラウンドが行われ、昨年大会覇者の鈴木愛（セールスフォース）は５バーディー、１ボギーで４アンダーの６８で回り、通算３アンダーでホールアウトした。６打差２９位で出た鈴木は２番パー４でボギーをたたいたが、７番、８番と連続バーディー。観衆６５０３人が来場した中で、後半も１０番、１２