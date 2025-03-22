◆ラグビー▽リーグワン２部第９節花園５０―８釜石（２２日・花園ラグビー場）花園（旧近鉄）が今季リーグ９戦目、本拠４戦目で待望のホーム初勝利を挙げた。釜石に前半こそ苦戦したが、後半６連続トライで突き放し、計８トライで今季最多５０得点。首位の愛知（旧豊田自動織機）に次いで、入替戦出場圏内の暫定２位に浮上した。釜石はリーグ最下位（８位）のまま。花園は前半を１２―８で折り返すと、風上となった後半、一