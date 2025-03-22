◆オープン戦阪神―オリックス（２２日・京セラドーム大阪）開幕ローテ入り内定の阪神・富田蓮投手が先発。５回７安打３失点で開幕前の最後の調整登板を終えた。初回２死から、紅林に右翼ポール際に先制ソロを献上。３回にも西野の右犠飛で１点を追加され、４回は頓宮に左翼席へ運ばれた。送りバントのミスやバント処理の一塁送球が少しそれるなど、投球以外の面でも課題が出たゲームだった。この試合前まで今春の実戦７試