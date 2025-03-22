◆オープン戦巨人―ロッテ（２２日・東京ドーム）ロッテのドラフト１位、西川史礁（みしょう）外野手＝青学大＝が２２日、巨人戦（東京Ｄ）に「２番・左翼」でスタメン出場。３点ビハインド、５回２死一、三塁で迎えた第３打席で巨人３番手右腕の船迫から中越え２点二塁打を放った。初回の第１打席は右翼線三塁打。５回の守備には就かずに交代した。３打数２安打２打点で、打率は３割８分２厘に上昇。故障さえなければ、３月