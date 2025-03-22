Mimosa SpencerElisa AnzolinTassilo Hummel［パリ／ミラノ２０日ロイター］ - 高級ファッション市場の低迷により、グッチやシャネル、ディオールといったトップブランドではデザイナーの顔触れを刷新する動きが出ている。富裕層の顧客を混乱させかねない過激なリセットを避けつつ、ブランドの活力を取り戻そうという狙いだ。グローバル高級品市場の規模は３６３０億ユーロ（約５８兆６１００億円）だが、中国の景気後