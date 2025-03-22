東京都の郊外、八王子市に大正天皇が眠る多摩陵があります。かつては、その近くまで、京王御陵線という鉄路が延びていました。戦争の影響で廃止になったその路線の紆余曲折を振り返ります。多摩御陵への参拝者輸送としてかつて東京都下、八王子市の北野から武蔵陵墓地（多摩御陵）のすぐ近くまで、京王電気軌道（現：京王電鉄）の御陵線が延びていました。高尾線を走る京王8000系（石津祐介撮影）。この路線は、皇室墓地である