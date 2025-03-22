女優の観月ありさが２２日、自身のＳＮＳを更新。実業家の夫と結婚１０周年を迎えたことを報告した。観月はインスタグラムに「１０ｔｈｗｅｄｄｉｎｇａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ感謝」「＃結婚１０周年＃錫婚式」と記し、クマが乗った豪華なケーキでお祝いしたショットを投稿した。また、夫の建設関連会社社長の青山光司さんも自身のインスタを更新し「結婚１０周年、お互いの生まれ年ワインで乾杯。皆様のお陰であっと