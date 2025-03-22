◆オープン戦阪神―オリックス（２２日・京セラＤ）オリックス・九里亜蓮投手が３回２／３を投げ４安打２失点、３奪三振で降板した。１点リードの初回、先頭の島田を四球で出すと、１死二塁から佐藤輝にも四球。森下の一ゴロで２死二、三塁のピンチを招くと、続く大山に左翼線２点二塁打を浴び、１―２と逆転を許した。２回は１死から８番・坂本に死球を与えたが、後続を断ち無失点。２―２の３回は、２死から佐藤輝を左前