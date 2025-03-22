今日22日の近畿地方は、昼間の気温は各地で平年より高くなりました。明日23日から28日(金)までは平年より高いですが、その後は寒の戻りがあるでしょう。今日22日多くの地点で今年一番の気温に今日22日の近畿地方は、南の海上に中心を持つ高気圧に覆われて、晴れて暖かい空気が流れ込み、気温が上がりました。午後3時までの最高気温は、豊岡で24.9℃で夏日一歩手前となったほか、大阪20.6℃、京都で22.6℃など、今年に入ってから