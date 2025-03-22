大の動物好きであり版画家の石川真衣さんが家族として迎えた“チーム石川”のメンバーは、ゴールデンレトリバーの「エース」とアヒルの「ヨバン」。犬のエースくんは穏やかで優しい男の子、アヒルのヨバンさんは感情を正直に出す活発な女の子です。『エースくんとヨバンさん 犬とアヒルの友情物語 』を無料で読む人間と犬とアヒル、それぞれ違う種類の動物が集まってできた家族は鎌倉にある庭付きのお家でのんびりと暮らし、心