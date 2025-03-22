テレビアニメ『神椿市建設中。』が、7月3日午後11時56分からTBS系28局全国同時放送されることが決定した。また、劇場先行版「神椿市建設中。魔女の娘 -Witchling-」が、6月13日から2週間限定で上映され、メインビジュアル＆PV第1弾が公開された。【動画】すげぇ…公開された『神椿市建設中。』PVメインビジュアルでは、荒廃した都市「神椿市」に現れる、人の悪意と欲望から生まれる怪物「テセラクター」に、魔法の歌声の力を持