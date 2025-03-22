テレビアニメ『僕のヒーローアカデミア』（ヒロアカ）の第8期となる最終章『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』が、読売テレビ・日本テレビ系全国29局ネットで10月より毎週土曜午後5時30分から放送されることが決定した。あわせてデクと対となる、死柄木弔が描かれたティザービジュアル第2弾とスーパーティザーPVが解禁された。【動画】デク＆死柄木の新録ボイス！公開された『ヒロアカ』最終章のPVティザービジュアル第2