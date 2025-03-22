奈良県が１０月に計画する韓国のＫ―ＰＯＰアーティストによる無料コンサートを含む、同国・忠清南道（チュンチョンナムド）との交流イベント事業を巡り、反対する自民党・無所属の会の県議９人が２１日、新年度一般会計当初予算案から、イベント関連などの事業費３２００万円を削除する修正案を県議会に提出した。２５日の本会議で採決される。県は当初、コンサートを含むイベント事業費として２億７０００万円を計上。その後