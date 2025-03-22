音楽プロデューサーや作詞家で知られる秋元康氏が２２日、東大阪市の近畿大学で行われた卒業証書授与式にスペシャルゲストとしてサプライズ登場。６００２人の卒業生に向かってエールを送った。大歓声に迎えられた秋元氏は苦笑いでマイクの前に立った。「スペシャルゲストという表現は非常に出にくかったです。（ドジャースの）大谷翔平さんが出てくるなら分かりますけど僕ですから。いつもスーツにネクタイなんですけど、近