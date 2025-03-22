元放送作家で実業家の鈴木おさむ氏（52）が22日、カンテレ「ドっとコネクト」（土曜午前11時20分、正午＝関西ローカル）に出演。ドジャース大谷翔平選手（30）の真美子夫人が、ドジャースとカブスの日本開幕戦を祝して贈った差し入れのケーキに言及した。大谷選手は自身のインスタグラムで、真美子夫人からの贈り物とみられるケーキの画像を公開。ドジャースやカブスのロゴのチョコプレートが飾られた色とりどりのケーキが、東京・