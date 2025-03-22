ホテルニューグランドは、ホテルメイドのケーキを楽しめる「お部屋で優雅にティータイム〜春のケーキセット付き宿泊プラン2025〜」を3月1日から5月31日まで提供する。客室はタワー館の複数のタイプから選べるほか、ケーキは「季節のケーキ」、「ショートケーキ」、「シュー ア ラ クレーム」、「モンブラン」、「サヴァラン」、「エクレール」などから選択可能で、コーヒーまたは紅茶とともに、希望の時間にルームサービスにて用意