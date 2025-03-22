ジャンボフェリーは、「レイトチェックアウト」サービスを3月5日から開始した。対象便は、小豆島午後10時40分発または高松午前1時発の便。通常は午前5時15分の神戸港着岸とともに下船する必要があるが、到着後午前7時まで船内に滞在が可能となる。事前の申請が必要で、乗船後に船内ショップの営業時間中に売店員に申し出の上、「レイトチェックアウト申請用紙」を記入することで申し込み完了となる。対象客室はバルコニー個室とフ