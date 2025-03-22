歌手でタレントの森口博子が21日に自身のアメブロを更新。久々に会った女優の菊池桃子との2ショットを公開した。この日、森口は自身がDJを務めるラジオ番組『KISS＆SMILE』（bayfm）について「先週のゲストはお友達の菊池桃子ちゃん」だったと報告。「久しぶりに会えて嬉しかったなあ」といい「ずっとずっと、可愛いらしい桃ちゃん」と菊池との2ショットを公開した。続けて、菊池について「90年代にドラマ『ナースステーション』が