元ギャルママモデルの日菜あこが21日に自身のアメブロを更新。春休みの娘と訪れた“高級カフェ”で堪能した品を公開した。この日、日菜は「春休みの高1娘が『あの高いケーキ食べに行きたい』と、言うのでカフェにお茶しにきました」と報告。注文したケーキを前にした娘の様子について「嬉しそう」と写真とともに明かした。続けて「ケーキは大きくて超美味しいけど」「1個1000円越え」（原文ママ）と説明。「お茶も1000円くらいだか