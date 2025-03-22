米国のAI企業Perplexityは3月21日（現地時間）、公式ブログで「A vision for rebuilding TikTok in America」を公開し、中国のByteDanceが所有する動画共有サービス「TikTok」の米国事業の再建プランを明らかにした。TikTokを巡っては、安全保障上の懸念から今年1月に米最高裁が米国での使用禁止を容認する判断を下し、一時サービスが停止した。その後、トランプ大統領が禁止措置を75日間延期する大統領令に署名し、サービスは再開