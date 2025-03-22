◇第97回選抜高校野球大会第5日1回戦浦和実ー滋賀学園（2025年3月22日甲子園）第3試合で、春夏通じて初の甲子園出場を果たした浦和実（埼玉）が滋賀学園と対戦した。フジテレビ「笑っていいとも!」で、8代目いいとも青年隊として人気を博した「工藤兄弟」の双子の兄・工藤順一郎さん（53）の息子・蓮（3年）が「6番・三塁」でスタメン出場を果たした。初回、三塁守備で聖地の土を踏むと、直後の攻撃では第1打席に立