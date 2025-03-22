インタビューに応じる東北電力の社長に就任する石山一弘副社長4月1日付で東北電力の新社長に就任する石山一弘副社長（64）が共同通信のインタビューに応じ、女川原発3号機（宮城県）について「再稼働した2号機の審査で得られた知見、評価を踏まえ、安全対策設備の配置検討などにしっかり生かしていく」と述べ、再稼働に意欲を示した。石山氏は3号機原子炉建屋直下の断層をボーリング調査し、2年程度かけて原子力規制委員会の審