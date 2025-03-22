東野幸治（57）が進行するABCテレビ「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」（土曜午前9時30分＝関西ローカル）が22日、放送。石破茂首相による新人議員への商品券配布問題を取り上げ、元財務官僚で経済学者の高橋洋一氏が“問題発覚にいたった黒幕”について、茂木敏充氏を指摘する私見を展開した。今回の問題が表面化して以降、岸田文雄前首相でも同様に配布があったとの報道が出たほか、12年衆院選で初当選した自民党の議員が