元放送作家で実業家の鈴木おさむ氏（52）が22日、カンテレ「ドっとコネクト」（土曜午前11時20分、正午＝関西ローカル）に出演。元兵庫県明石市長で弁護士の泉房穂氏（61）が、今夏の参院選に立候補する意向を固めていることに言及した。泉氏は、今夏に行われる参院選で、兵庫選挙区（改選3）に無所属で立候補する意向を固め、24日に正式表明する見通しとなっている。泉氏は同番組にも不定期で出演していることから、番組の冒頭で