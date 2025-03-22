【モデルプレス＝2025/03/22】歌舞伎俳優の市川團十郎が21日、自身のX（旧Twitter）を更新。Snow Manの宮舘涼太からの差し入れを紹介した。【写真】スノ宮舘涼太からの豪華差し入れ◆市川團十郎、宮舘涼太からの差し入れ公開JAPAN THEATER『SEIMEI』公演中の團十郎。投稿では「舘様ありがとう みんな喜んでます」と感謝をつづり、宮舘からの差し入れを紹介した。写真には、Snow Manがブランドキャラクターを務める不二家のお菓子が