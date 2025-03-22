◆卓球▽ノジマＴリーグ・プレーオフ第１日（２２日、東京・代々木第二体育館）プレーオフ（ＰＯ）が開幕し、男子準決勝でレギュラーシーズン（ＲＳ）２位のＴ．Ｔ彩たま（埼玉）が同３位の岡山リベッツ（岡山）を延長のビクトリーマッチの末に破り、２３日の決勝進出を決めた。シーソーゲームを制した。第１試合のダブルスはＴ．Ｔ彩たまのエースペア、有延大夢、小林広夢組が２―０で先勝し、第２試合のシングルスで岡山