◇陸上トラックゲームズｉｎＴＯＫＯＲＯＺＡＷＡ（２２日、早大・所沢キャンパス陸上競技場）男子３０００メートル４組で、今春早大に進学する鈴木琉胤（るい、千葉・八千代松陰高）が７分５５秒０８の日本人高校歴代２位の好タイムをマークして１着だった。７分５７秒７２の２着に創価大の黒木陽向（３年）、７分５９秒５２の３着に早大の山口竣平（１年）。中大の吉居駿恭（３年）は８分３秒８４で７着だった。序盤は