人気バンド「ＳＥＫＡＩＮＯＯＷＡＲＩ」のボーカル・Ｆｕｋａｓｅ（３９）が２２日に自身のインスタグラムを更新し、ド派手な姿を披露した。ファッション誌「１０ＭａｇａｚｉｎｅＪａｐａｎ」の撮影ショットで、レオパード柄の衣装を着こなした。サングラスを上にずらし、額を全開に。目の覚めるような赤髪でイメージを激変してみせた。フォロワーは「赤髪めっっちゃ似合ってる」「ビジュよすぎ」「ほんとに可愛す