元大阪府知事の橋下徹弁護士（55）が22日、カンテレ「ドっとコネクト」（土曜前11・20）に出演し、第三者委員会にパワハラ認定された斎藤元彦兵庫県知事について「まずは告発者に謝らないと」と謝罪を求めた。委員会の調査で、職員に対して10件についてパワハラと認定された斎藤知事。しかし、現状は「調査報告を精査する」と発言し、自身の進退についても「県政を前に進める」と述べるにとどまっている。元放送作家の鈴木おさ