タイガースのヒンチ監督は、前田健太投手を中継ぎとして起用する意向を明らかにしました。2年契約の2年目を迎えた前田投手。開幕ローテーション入りを目指し、オープン戦では12と2/3回を投げ、防御率5.68、19奪三振、四球はわずか1と安定感を見せていました。MLBの日本公式サイトによると、ヒンチ監督も「今春のケンタは本当によかった。四球を出さないし、三振を奪うこともできる」と好感触。しかし先発投手ではなくロングリリー