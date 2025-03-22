商品券の配布は自民党の慣習だったのでしょうか。“商品券的なものを受け取った”…自民党議員が新たに証言しました。総理経験者は“法令に従い適正に行っている”などと回答しました。【写真で見る】自民党議員による証言の様子「約12年前、商品券的なものであったことは間違いない」自民党議員が証言商品券配布は自民党の慣習だったのか。自民党議員が新たに証言しました。自民党 大岡敏孝 衆院議員(3月21日)「私が新