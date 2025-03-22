宇都宮市の結婚式場で集団食中毒が発生しました。【映像】集団食中毒が発生した結婚式場宇都宮市によりますと、結婚式場を利用した人から「複数人が体調を崩している」と保健所に連絡がありました。6歳〜58歳の男女31人が嘔吐や下痢などの症状を訴えていて、一部の人からノロウイルスが検出されたことから、市は集団食中毒と断定しました。同じ食事を食べた人は198人いて