プロボクシング元世界ヘビー級王者のジョージ・フォアマンさんが21日、死去しました。76歳でした。【映像】当時のジョージ・フォアマンさん（複数カット）フォアマンさんは1968年のメキシコオリンピックで金メダルを獲得し、翌年プロデビューしました。史上最強のパンチャーとも呼ばれたフォアマンさんはその重い拳で、1973年にはジョー・フレージャーを破り、ヘビー級世界王座に就きました。1974年にはコンゴのキンシャサでモ