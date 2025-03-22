日本テレビ系「ＤａｙＤａｙ．」が２１日に放送され、モデルで女優・Ｋｏｋｉ，がＶＴＲ出演した。Ｋｏｋｉ，は主演映画「女神降臨」で共演する俳優の渡邊圭祐、綱啓永とともに登場。「ＤａｙＤａｙ．」でＭＣを務める山里亮太についてトークを繰り広げた。渡邊が山里の印象を「勝手に人見知りなのかなとちょっと思っていた所があって。（共演中に）すごく話しかけてくださった。ＣＭ中。ギャップでした。好きです」と回想。