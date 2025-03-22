今年1月、福岡市で路線バスに乗ろうとした男性がドアに手を挟まれ、それに気づかずに発車し、男性が両足を骨折するけがを負った事故が起きました。バス会社は2か月近く、この事故を公表していませんでした。【写真で見る】事故が起きたときの再現シミュレーション「働くことにハンディは付きまとうと思う」手を挟まれバス発進…男性は今も入院交通事故に遭った男性(64)「(確認を)徹底して二度と事故が起こらなければいいのかなと」