第41回大阪モーターサイクルショー。2025年は3月21日から23日までの3日間、大阪南港のインテックス大阪で開催されています。【写真】おなじみのスズキマークのポージング！1号館と2号館、国内4大メーカーから輸入車、カスタムショップ、グッズ販売など盛りだくさんな内容で、会場は大いに盛り上がっていました。そしてなんといっても見逃せないのがイベントに花を添える美しいコンパニオン。各ブースをぐるぐると巡り、出会った皆