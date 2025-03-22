関西のバイク乗りに春を告げる恒例のイベント、大阪モーターサイクルショー。41回目を迎える2025年も、いつも通りインテックス大阪で開催されています。3月21日から23日までの3日間、大阪南港エリアはバイク乗りで溢れます。初日の様子をお届けします。【写真】クールなカワサキ…これ絶対速いやつですやん暑さ寒さも彼岸までといいますが、春分の日の翌日、21日の大阪はよく晴れて、上着も要らないくらいの暖かさ。いよいよバ